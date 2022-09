Kaleidoskopische Klangwelten mit Mayuko

Waiblingen. Die junge Konzertreihe „kult!ufer“ im Kulturhaus Schwanen setzt sich am Samstag, 17. September, mit dem Auftritt des Art-Pop-Trios Mayuko fort. Beginn ist 20 Uhr.

Mayuko besteht aus den drei in Mannheim und Berlin ansässigen Künstlerinnen Michelle Cheung (Gesang, Synths), Kasia Kadlubowska (Drums/Electronics/Gesang) und Rebecca Mauch (Kontrabass/ Loops/Gesang).

2018 kamen sie erstmalig zu einer Songwriting Session zusammen, die sofort ihr kreatives Potenzial als Trio offenbarte. 2019 folgte die Produktion eines Live-Videos mit Visuals in den Studios der Kleinen Audiowelt Sandhausen, Ende des Jahres dann der erste Gig in Mannheim. 2020 fanden der Corona-Krise zum Trotz weitere Liveshows statt, unter anderem im Rahmen von United We Stream, in der Alten Feuerwache Mannheim sowie beim MicroB-Festival für audiovisuelle Performance.

Mayuko erschaffen kaleidoskopische Klangwelten, in denen man sich verlieren und wiederfinden kann – irgendwo zwischen Pop, Electronic, Experimental. Sie zehren alle drei von ihrer hervorragenden klassischen Ausbildung am Instrument beziehungsweise im Tanz und bedienen sich gleichzeitig ohne Scheu bei R’n’B, Pop und allem, was sie sonst noch inspiriert.

Schwebende Stimmen über rauen Bassloopes

Über rauen Bassloops und minimalistischen Beats schweben ihre Stimmen. Ihre poetischen, englischsprachigen Texte beschreiben Sinn und Sinnlichkeit in einer Welt, in der Technologie auf dem Vormarsch ist und Menschliches zurückbleibt. Mayukos Musik erzählt vom Bedürfnis nach Wärme und Körperlichkeit im Spannungsfeld zwischen analog und digital.

Nebenbei brechen die drei mit Geschlechterstereotypen und stellen Erwartungen von Weiblichkeit in Frage, jedoch ohne die damit assoziierten Qualitäten von sich zu weisen. Stattdessen vereinen sie all diese scheinbaren Gegensätze in ihrem eigenen Klanguniversum und sind dabei verspielt, eingängig und kunstfertig.

Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt 11 Euro, an der Abendkasse 15 beziehungs- weise 13 Euro. Reservierungen zum Abendkassenpreis sind unter 0 71 51/50 01 16 74 möglich.