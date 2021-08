Kanadisches Duo „Birkett Hall“ kommt

Sulzbach/Murr. Das kanadische Power-Duo Birkett Hall tritt im Rahmen der Live-Reihe „Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ am Freitag, den 6. August, um 20 Uhr in der Diskothek Belinda in Sulzbach an der Murr auf. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Der Veranstalter beschreibt die Musik von Birkett Hall als „kraftvoll, lyrisch, stimmlich stark, mit viel Energie gespielt.“ Das Duo hat seine Wurzeln im Blues, Folk, Jazz, Rock und World Beat. Ted Hall und Ea Birkett kommen beide ursprünglich aus Kanada und spielen einen Genre-Mix, den man als „Akustik-Folk-Rock-Indie-Singer-Songwriter“ bezeichnen könnte.

Seit 2016 sind die beiden Weltenbummler in Deutschland ansässig und somit öfter auf hiesigen Bühnen zu erleben. Bei ihren Konzerten wird schnell klar, dass hier zwei Profis am Werk sind, die voll hinter ihrer Musik stehen.

„Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Nur so ist es möglich, dass die Belinda zum Begegnungs- und Kulturort werden kann.

Dank der Förderung ist der Eintritt frei! Um eine Spende wird gebeten.

Anmeldung

Aufgrund der derzeitigen Coronaregelungen müssen Plätze reserviert werden, da die Gästezahl begrenzt ist. Reservierungen per E-Mail an info@belinda-discothek.de oder0 71 93/65 50 und 01 76/43 82 95 79 oder 01 62/3 39 89 23.

Alle Informationen über das gesamte „Trotzdem. Kultur im Kessel“-Programm gibt es auf www.discothek-belinda.de.