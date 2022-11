„Kanda“ und „Meyers Nachtcafé“

Weinstadt. Der Berliner Trompeter Christian Meyers präsentiert am Donnerstag, 17. November, seine neue CD „Night Vision“ im JAK-Keller, Stiftstraße 32, in Beutelsbach. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Einlass ist einer Stunde vor der Veranstaltung.

Ein Abend, der in die Beine geht! Der namhafte Berliner Trompeter Christian Meyers, der in der RIAS Big Band spielte und an der Universität der Künste unterrichtet, überzeugt bei diesem Konzert mit seinem Quintett aus hervorragenden Musikern der Stuttgarter Szene. Mit „Meyers Nachtcafé III - Night Vision“ legt die Band nun bereits die vierte Produktion vor.

Grooviger Jazz mit Funk und Fusion-Elementen

Meyers Nachtcafé ist nach ihrer ersten CD 2010 zu einem gern gehörten Liveact zusammengewachsen. Eckhard Stromer (Drums), Alex Uhl (Bass) und Rüdiger Nass (Gitarre) bilden eine der am besten eingespielten Rhythmusgruppen im Südwesten. Martin Johnson ist sowohl als Begleiter und Solist am Rhodes wie auch als Produzent ein Garant für überdurchschnittlich guten Bandsound.

Die Richtung ist klar: grooviger Jazz mit Elementen aus Funk, Fusion und Nordic Jazz.

Mitwirkende: Christian Meyers - Trompete, Martin Johnson – Klavier, Alex Uhl – Bass, Eckhard Stromer – Schlagzeug, Rüdiger Nass – Gitarre. Mehr Infos zur Band gibt es auf http://meyersnachtcafe.com.

„Kanda“

Bereits am Freitag, 11. November, tritt um 20.30 das Duo Kanda auf. Kanda sind Katrin Medde und Alex Menichini. Sie spielen, singen, erzählen gemeinsam von den Dingen, die sie bewegen. Und Bewegung ist auch der Schlüssel zu ihrer Musik. Bereits ihr ganzes Leben erzeugen die beiden „Kinder von gestern“ auf allerlei Instrumenten ihren ganz persönlichen Soundtrack. Dabei ist die Wahl ihrer „Spielzeuge“ stets dem Moment verpflichtet. Sie wollen sich keinen festgefahrenen Ideen unterordnen und bleiben auf diese Weise in Bewegung - und da

bei sich selbst immer treu.

Pop, Rock, Punk und Drama

Kanda vereinen Pop, Rock, Punk und Drama mit greifbarer Spielliebe und starten eine mitreißende Expedition durch den Moment. Mal klassisch, mal fantastisch, mal über alle Berge, mal mit allerlei Pipapo und immer nach vorne. Musik ist laut Katrin und Alex überall - man muss nur hinhören! Sie filtern sozusagen, was sie umgibt, und geben dem Ganzen eine Form. Die Songs, die dabei entstehen, sind manchmal nachdenklich oder melancholisch, oft auch einfach fröhlich, aber unterm Strich immer Kanda.

Sie suchen auch live immer das Gespür für den Moment und legen großen Wert auf eine persönliche Erfahrung mit dem Publikum. Dabei kann es passieren, dass ein eigentlich trauriges Lied plötzlich ganz hoffnungsvoll klingt.

Karten

Karten für beide Konzerte kosten im Vorverkauf 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf.