Kanus und Boards zum Stehpaddeln können wieder geliehen werden

Waiblingen. Der Verleih von Kanus und Boards zum Stehpaddeln startet am Donnerstag, 3. Juni, in Waiblingen.

Vor der idyllischen Altstadtkulisse lässt sich Waiblingen aus einem ganz anderen Blickwinkel von der Rems aus erleben. Ab Fronleichnam können wieder Kanus und Boards für das Stand-Up-Paddling geliehen werden.

Gestartet wird von der Anlegestelle an der Rems auf der Schwaneninsel (auf dem Gelände des Biergartens), von dort kann bis vor das Häckerwehr und flussaufwärts bis zur Michaelskirche gepaddelt werden. Diese Wasserfläche bietet nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen und Sportbegeisterten die Möglichkeit, sich bei einer ausgiebigen Paddeltour um die Erleninsel und die Schwaneninsel auszutoben. Fluss und Natur erschließen sich so auf sinnliche Art.

Ein Blick in den Mühlkanal, zur Bürgermühle und hinauf zur Michaelskirche vom Wasser aus sorgen für ein einmaliges Erlebnis in Waiblingen. Auch für Ungeübte bietet die Trendsportart Stand-Up-Paddling durch die großen Bretter ein aufregendes Erlebnis. Stärken können sich die Kanuten und Stand-Up-Paddler nach ihrer Tour im Biergarten auf der Schwaneninsel. Bitte beachten: Eine Online-Anmeldung ist vorab nötig; es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln und die Kontaktbeschränkungen.

Termine können samstags, sonntags und an Feiertagen in den Sommermonaten gemacht werden.Los geht es bei der Schwaneninsel an der Anlegestelle am Biergarten (Winnender Straße 4 in Waiblingen). Die Verleihdauer kostet für eine Stunde im 3er-Boot 22 Euro pro Boot, im 4er-Boot 27 Euro pro Boot und jede weitere Stunde 15 Euro pro Boot (37 Euro/42 Euro). SUP-Verleih: SUP eine Stunde: 10 Euro pro SUP; SUP zwei Stunden: 20 Euro pro SUP. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.skypark.de/kanu-sup-verleih-waiblingen.html; Veranstalter ist epia – Erlebnispädagogik im Alltag GbR, Thymianweg 11 in 73527 Schwäbisch Gmünd-Wetzgau. Infos unter www.waiblingen.de und www.erleben-im-alltag.de.