Schorndorf. Die beruflichen Vollzeitschulen der Grafenbergschule Schorndorf bieten für jeden technisch interessierten Jugendlichen die beste Vorbereitung auf den Beruf. Wer sich nach dem Hauptschulabschluss beziehungsweise dem mittleren Bildungsabschluss noch weiter qualifizieren möchte, ist in dieser Schule genau richtig: kein Abschluss ohne Anschluss!

Das Technische Gymnasium mit den Profilfächern Technik und Management, Mechatronik oder Informationstechnik führt Schülerinnen und Schüler mit einem qualifizierten mittleren Bildungsabschluss oder nach Klasse 9 oder 10 des Gymnasiums zur allgemeinen Hochschulreife.

Mit dem mittleren Bildungsabschluss kann auch in zwei Jahren die Fachhochschulreife erworben werden, mit der man an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg studieren kann.

Wer bereits eine Ausbildung absolviert hat, kann im Einjährigen Berufskolleg die Fachhochschulreife (bundesweit gültig) erwerben.

Mit einem Hauptschulabschluss in der Tasche gibt es die Möglichkeit, in der zweijährigen Berufsfachschule (Fachrichtung Metall oder Elektrotechnik) den mittleren Bildungsabschluss zu erwerben.

Anmeldung ab Montag, 25. Januar

Die Anmeldung ist ab Montag, 25. Januar, möglich: für das Technische Berufskolleg 1 (erstes Jahr) und 2 (zweites Jahr) und für das Technische Gymnasium ausschließlich online über www.schule-in-bw.de/bewo. Für die anderen Schularten persönlich im Sekretariat der Grafenbergschule.

Infoveranstaltung online am Samstag, 23. Januar

Die Grafenbergschule bietet am Samstag, 23. Januar, eine Online-Infoveranstaltung an. Vorgestellt werden um 9 Uhr die Zweijährige Berufsfachschule, um 10 Uhr das Technische Gymnasium und um 11.30 Uhr die Berufskollegs.

Der Link zur Veranstaltung ist auf der Homepage www.gsso.de zu finden. Im Anschluss an die Vorträge haben Interessierte die Möglichkeit, über die Chatfunktion Fragen zu stellen.

Weitere Informationen gibt es auf www.gsso.de,0 71 81/6 04-3 00 oder 0 71 81/6 04-3 85.