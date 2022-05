Kein Bier für vier (Euro)?

Schildbürgerstreich. Geldverschwendung. Wein-Trinker-Benachteiligung. Die Stadt Schwäbisch Hall machte heuer bundesweit Schlagzeilen. Es ging um die „Bierpreisbremse“ zum Erhalt der Kneipenkultur, die in einer Sitzung des Gemeinderats als satirischer Vorschlag eingebracht, dann aber tatsächlich beschlossen wurde. Eilig hat Oberbürgermeister Daniel Bullinger (FDP) nun den Beschluss kassiert – aber geht das denn so einfach?

Auf Initiative von Stadtrat Tillmann Finger (Die Partei) war ein Antrag auf Abstimmung über die „Bierpreisbremse“ bei der Gemeinderatssitzung eingebracht worden. Die Regelung sieht vor, den Preis pro Liter Bier bei 4 Euro zu deckeln. Wo ein Gastwirt mehr verlangt, soll die Differenz dann von der Stadt ausgeglichen werden.

Die „Bierpreisbremse'“ steht seit 2021 so im Programm von „Die Partei“ – aber nur in Hall kam sie durch. Nun stellt sich die Frage, wie ein ganz offensichtlich satirisch gemeinter Beitrag – Anspielung auf die „Benzinpreisbremse“ – zum gültigen Beschluss werden kann. Die Antwort ist so zynisch wie schal: Mutmaßlich war's Unachtsamkeit; ein Durchwinken im Zuge einer Marathon-Sitzung, das nun Folgen haben könnte. Völlig zurecht!

Die Verwaltung sei„aufgrund des satirischen Inhalts des Antrags“ nicht davon ausgegangen, „dass aus der Mitte des Gemeinderats hierzu eine Abstimmung gefordert wird“, sagte hinterher eine Sprecherin. Hoppla: Plötzlich gab’s da 13 Mal „Ja“, 8 Mal „Nein“, 10 Enthaltungen – das Votum der vom Volk gewählten Vertreter. Nun im Nachgang eine „Nicht-Finanzierbarkeit“ vorzuschieben, erscheint eher billig. Warum wies OB Bullinger darauf nicht bereits in der Sitzung hin? Wieso ließ er die Satire zur Abstimmung kommen? Weshalb rüttelt er vorher nicht – im übertragenen Sinne – die Räte wach, rückte Antrag samt Folgen ins rechte Licht? – Das wäre sein Job.

Tillmann Finger und seine Partei prüfen nun die Möglichkeiten eines „Ausstiegs vom Ausstieg“, das bestätigt er auf Nachfrage. Das ist richtig! Zwar nicht das Thema, jedoch der offizielle Beschluss (!) muss ernst genommen werden. Übergeordnete Behörden dürfen Beschlüsse kassieren. Aber die Stadt sollte nicht aus Katerstimmung unbequeme Beschlüsse kippen dürfen. Eher sollten sich OB und einige Räte Gedanken machen über ihre Verantwortung, Pflichten und die Seriosität des Gremiums.

Prost auf's Bier für vier (Euro)! Ihr Mathias Schwappach