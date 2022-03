Keksdose voller Überraschungen

Schorndorf. Das Duo Mimikry gastiert am Samstag, 2. April, 19 Uhr, in der Schurwaldhalle in Oberberken. Wenn es um „Visual Comedy made in Germany & France“ geht, kommt man an diesen beiden Herren nicht vorbei.

Elias Elastisch (Deutschland) und Nicolas Rocher (Frankreich) sind zwei Großmeister der Visual Comedy par excellence und zeigen in ihrer neuen Show „Tasty Biscuits“, wo die Messlatte zur Zeit hängt!

„Tasty Biscuits“ sind knackige Kurzgeschichten, wie eine Keksdose voller geschmacklicher Überraschungen. Satire, Witz und der pure Rhythmus treffen auf Innovation, schwarzen Humor und Gesellschaftskritik.

Ein herrlich abwechslungsreiches Programm, in dem jede Nummer für sich steht: ob die entfachte Emanzipation einer Zaubererassistentin, Superman beim Zahnarzt, ein postmodernes Puppenspiel oder die ungeschminkte Realität der Unterhaltungsbranche. Keiner bleibt verschont!

Die Veranstaltung ist bewirtet, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 15 Euro (Schüler, Jugendliche, Schwerbehinderte). Karten gibt es über kontakt@kulturgruppe-oberberken.de,0 71 81/34 39 oder 48 52 15 und Abendkasse.

Bitte Hygieneregeln und Maskenpflicht beachten! Der Eintritt ist nur möglich mit 2 G und tagesaktuellen Corona-Vorsichtsmaßnahmen.