Keltenfolk & Klezmerklänge

Schorndorf. Keltenfolk und Klezmerklänge sind zu hören beim Benefizkonzert von „Carolezmer“ am Sonntag, 20. November, 19 Uhr, in der Versöhnungskirche, Heinrich-Rorbeck-Weg 3 in Schorndorf. Es gibt freie Sitzplatzwahl und einen kleinen Imbiss in der Pause.

Im Remstal beheimatet, in der Welt zu Hause: Die Mitglieder von Carolezmer unternehmen seit 20 Jahren gemeinsame Ausflüge ins musikalische Ausland und haben dafür die passenden Instrumente im Gepäck.

Unternehmungslustige Besucher erwartet eine Erlebnisreise in die wild-wehmütige irische Stimmungslandschaft, in keltische Regionen von Schottland bis Galizien und in die Welt der Klezmer-Musik.

Die Reiseleitung spielt viele Sprachen: Karl „Charlie“ Bickel am Kontrabass, Martina Käfer an der Keltischen Harfe, Willi Kempf auf dem Akkordeon, an der Bodhrán (Schlaginstrument) und mit Gesang, Hans-Weert Klopp mit verschiedenen Flöten und auf den Uillean Pipes (Irischer Dudelsack), Ulrike Köhler an der Violine und mit Gesang sowie Bernd Miller an der Gitarre.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Mitglieder von Carolezmer freuen sich über eine Spende zugunsten des Fördervereins Fröbelschule in Schorndorf. Der Förderverein unterstützt die Fröbelschule bei ihrer pädagogischen Arbeit mit behinderten Kindern und Jugendlichen.