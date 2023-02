Keltische Musik der Bretagne

Waiblingen. Das Ensemble „An Erminig“ ist am Freitag, 3. März mit keltischer Musik der Bretagne zu hören. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Forum Mitte in Waiblingen.

Barbara Gerdes, Andreas Derow und Hans Martin Derow kommen aus dem Saarland und haben sich mit ihrer Formation An Erminig der bretonischen Musik verschrieben. Ihre fundierten Kenntnisse erwarben die drei Bandmitglieder während zahlloser Bretagneaufenthalte und durch Unterricht bei namhaften Instrumentalisten der bretonischen Musikszene.

Das Land im Nordwesten Frankreichs, das heute zu einem Sehnsuchtsland vieler Reisenden geworden ist, war früher bestimmt vom einfachen und auch oft harten Landleben. Lange bevor es Zeitungen gab, wurden Nachrichten, die über Skurriles, Erheiterndes oder Trauriges berichteten, von fahrenden Sängern und Musikanten von Ort zu Ort getragen.

Das Konzertprogramm von An Erminig umfasst das traditionelle Liedgut, die Ballade ebenso wie den typisch bretonischen Wechselgesang. Das Hauptgewicht des Repertoires liegt auf den traditionellen Tanzliedern. Zu hören ist all dies am Freitag, 3. März um 19.30 Uhr im Forum Mitte Waiblingen.

Karten gibt es für 10 Euro im Vorverkauf und für 11 Euro an der Abendkasse, 0 71 51/50 01-26 96.