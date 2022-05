Kevin Morby & Band in der Manu

Schorndorf. Kevin Morby kommt mit seiner Band nach der im letzten Jahr abgesagten Tour nun nach Schorndorf – am Mittwoch, 1. Juni, 20.30 Uhr, sind die US-amerikanischen Musiker im Club Manufaktur im Hammerschlag zu hören.

Kevin Morby hat sich mit seinen sechs gefeierten Soloalben und den unzähligen Kollaborationen einen festen Platz in den Reihen moderner Ikonen wie Bill Callahan, Kurt Vile, Sharon Van Etten, Will Oldham und Jeff Tweedy erspielt.

Sein Songwriting verdichtet auf eine einzigartige Weise atmosphärische und aufrüttelnde Texte und eingängige Melodien zu kompakten Songs - zu Hits. Dabei entfaltet jedes Album für sich eine eigene Persönlichkeit und beschreitet sowohl klanglich als auch lyrisch unterschiedliches Terrain, wagt neue Blickwinkel und offenbart gleichzeitigmusikalische Handwerkskunst.

Sein neues Album „This Is A Photograph“ erschien am 13. Mai und ist ein Loblied auf Americana. Der kreativ gestärkte Songwriter hat es geschafft, seine besten Songs, seine besten Gesangsleistungen, seine prägnantesten Texte und seine üppigsten Arrangements auf „This Is A Photograph“ zu vereinen. Dies ist zweifellos sein bisheriges Hauptwerk.