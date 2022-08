Kim and the Soulman live im Stiftshof

Weinstadt. Auf Einladung des Jazzclubs Armer Konrad bringen Kim and the Soulman Jazz, Soul, Rhythm & Blues zum JAK-Sommer in den Stiftshof in Beutelsbach, und zwar am Samstag, 27. August, 19.30 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Beginn.

Kim Hofmann beendete ihr Studium an der Musikhochschule Stuttgart im Fach Gesang 2016 mit Bravour. Ihre Stimme ist gefühlvoll, sanft, warm, gleichzeitig kraftvoll und einzigartig. Ob Jazz, Soul oder Rhythm & Blues, Kim begeistert und zieht die Menschen mit ihrer charmanten Art in ihren Bann.

Im Programm von „Kim & the Soulman“ finden sich Songs aus den 60er Jahren bis heute, unter anderem von Aretha Franklin, Ray Charles, Alicia Keys, Norah Jones, Amy Winehouse, Joss Stone, Jill Scott, Emily King und Aretha Franklin.

Die Stücke erhalten durch die eigens hierfür entstandenen Arrangements von Gitarrist Werner Acker eine völlig eigene Note. Abgerundet wird das Quintett durch eine hervorragende Besetzung an Keyboards, Bass und Schlagzeug.

Zu hören sind Kim Hoffmann, Gesang; Werner Acker, Gitarre; Rainer Scheithauer, Keyboards; Basti Schiller, Bass; Eckhard Strohmer, Schlagzeug.

Tickets

Karten im Vorverkauf kosten 15 Euro, Ermäßigung 3 Euro; Restkarten gibt es an der Abendkasse. Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf.

Der JAK-Sommer

Die Konzerte des JAK-Sommers finden bei jedem Wetter statt, auch bei Regen. Die Bühne im Stiftshof ist überdacht, jedoch nicht die Sitzplätze.

Daher bitte an entsprechenden Regenschutz denken, der jedoch nicht den Blick anderer Gäste auf die Bühne behindern darf – also keine Regenschirme. Für den Notfall werden einfache Regenponchos bereitgehalten.

Wird das Konzert aufgrund einer behördlichen Anordnung (Unwettergefahr) abgesagt, wird dies rechtzeitig auf www.jak-weinstadt.de bekanntgegeben.