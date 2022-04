Kinder-Natur-Erlebnisfest mit Einsetzung der Schwäbischen Waldfee

Nach drei Jahren Pause geht es am Sonntag, 1. Mai, wieder auf Entdeckungsreise in die Natur beim großen Kinder-Natur-Erlebnisfest rund um die Auenwaldhalle in Unterbrüden. Es ist der traditionelle Startschuss zur Saisoneröffnung im Schwäbischen Wald mit der Amtseinsetzung der neuen Schwäbischen Waldfee.

Ab 11 Uhr gibt es hier jede Menge Natur zum Anfassen und Raum zum Spielen, Erproben und Erkunden für die ganze Familie. Etwa mit den Naturparkführern am Bach Schiffle bauen, Stockbrot backen, basteln und werkeln, sportlich unterwegs sein oder alles rund ums Feuer lernen und bei den Imkern das Leben der Bienen entdecken.

Bei einer Lesung der Schwäbischen Waldfee mit Gebärdendolmetscherin können auch Gehörlose in die Welt von „Melchior, die Mühlenmaus“ eintauchen. Beim Sinnesmemory kann die Welt ertastet werden, und beim Rollisoccer können sich die Kinder und Erwachsenen mit dem eigenen oder auch geliehenen Rollstuhl messen oder mit auf die Räderwanderung gehen.

Für die kulinarische Vielfalt sorgen Auenwalder Vereine.

„Das Kinder-Natur-Erlebnisfest ist ein Fest für alle. Basteln und die Natur erkunden kann jeder und jede“, so der Vorsitzende des Schwäbischen-Wald-Tourismus, Landrat Dr. Richard Sigel, dem es ein großes Anliegen ist, dass das Fest auch inklusive Angebote enthält.

Amtseinsetzung der 8. Schwäbischen Waldfee

„Wenn die Gruppe „The cool Chickpeas“ auf der Bühne die Amtseinsetzung der neuen Schwäbischen Waldfee umrahmt, zeigt sich, welche Vielfalt und welche Begabungen die Welt zu bieten hat.“

Als besonderes Highlight wird die 8. Schwäbische Waldfee von Landrat Dr. Richard Sigel „gekrönt“, moderiert und musikalisch begleitet vom Liedermacher Tom Lugo.

Vor Ort fahren von verschiedenen Parkplätzen in der Gemeinde Auenwald kostenfreie Shuttelbusse.

Die Infos dazu sowie der Programmflyer können auf www.schwaebischerwald.com heruntergeladen werden.