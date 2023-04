Kindernamen-Marketing

Man kennt mitunter das Phänomen, dass Eltern ihre Kinder in Richtung jener Erfolge lenken, die ihnen selbst verwehrt blieben. Das ist zunächst mal nichts Schlimmes, sofern es nicht zur Manie wird: Kindern mehr ermöglichen zu wollen und sie zu fördern, ihnen Türen zu öffnen, das gehört ja auch mit zur Aufgabe der Eltern. Was ist aber, wenn Kinder auf einmal die Eltern fördern sollen?

Die Sprösslinge des Raumfahrt- und E-Auto-Milliardärs Elon Musk und seiner Ex-Frau Grimes sind ja schon mehrfach durch die bunte Presse gegangen, vor allem wegen ihrer absonderlichen Namen. Der im Mai 2020 geborene Sohn trägt den Namen „X AE A-12“ – das Zeichen eines verschmolzenen „AE“ habe ich nicht einmal auf der Tastatur. Gesprochen wird das lauf Musk „Ex Ash Ey Twelve“. Das „A-12“ spiele an auf das Flugzeug „Archangel 12“, das der Herr Papa für das „coolste Flugzeug aller Zeiten“ hält. Grimes erklärt „AE“ als Kurzform von „Artificial Intelligence“. – Aber warum „künstlich“?

Im März 2022 kam dann ein zweites Kind auf die Welt, ausgetragen von einer Leihmutter, obwohl das Paar damals bereits angab, „halb getrennt“ zu sein. Die Tochter wurde zunächst „Exa Dark Sideræl“ getauft. Exa bezieht sich auf „exaFLOPS“, ein Maß für die Leistungsfähigkeit von Computern, „Dark“ sei „das Unbekannte“. Und „Sideræl“ sei ein elfenhaftes Wort, das „die wahre Zeit des Universums“ beschreiben soll. Nach der inzwischen offenbar nun wohl doch vollendeten Trennung der Promis, hat die Muster-Mami ihre Tochter umbenannt in „Y“ oder „Why“ oder „?“ – Und ja, ein „Warum?“ geistert mir da – unter anderem – auch im Kopf herum.

Klartext: Wie verdorben kann man sein, mit den Namen seiner Kinder die eigenen (wirren) Gedanken markentingwirksam ausleben zu wollen? Ja, Musk und Grimes mögen „ganz anders“ und „total crazy“ sein, wir haben’s verstanden. Aber Kinder nach geistigen Höhenflügen zu benennen, sie nach Tageslaune umzutaufen, ist ein Spiel mit deren Identität und grenzt an Missbrauch. Es ist nicht neu, dass die Reichen und Schönen sich Kinderwünsche auf zum Teil bizarre Weise und bei fragwürdiger Minimierung der natürlichen Begleiterscheinungen des Kinderkriegens erfüllen. Nun also auch noch der Name. Beständigkeit, Halt, Geborgenheit, Respekt vor dem jungen Leben – „alles völlig überbewertet“. Nennt mich ruhig konservativ, aber mir tun diese Kinder leid.

Freundliche Grüße, Ihr (weiterhin) Mathias Schwappach