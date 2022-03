Das Liedertheater Altmann gastiert am Donnerstag, 10. März, mit dem Kinderprogramm „Die Wundermühle“ im Jazzclub Armer Konrad im Stiftskeller, Stiftstraße 32 in Weinstadt-Beutelsbach. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr, Einlass ist ab 15.45 Uhr.

Die beiden Müllergesellen Gretl und Fritz wollen hinaus in die Welt. Klar! Das Wandern ist des Müllers Lust! Bald schon kommen sie an einer seltsamen und geheimnisvollen Mühle vorbei. Obwohl sie an einem Bach liegt, hat sie nicht nur ein Wasserrad, sondern auch Windmühlenflügel. Und die Mühle ist offenbar verlassen – oder etwa doch nicht? Da fassen sich Gretl und Fritz ein Herz und treten ein. Und wie sich alsbald herausstellt, mahlt diese Wundermühle etwas ganz Besonderes!

Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Auf alle Fälle gibt es für die Zuschauer bei diesem Stück, das 2019 im Stiftskeller Premiere feierte und seitdem leider nur selten aufgeführt werden konnte, jede Menge Dinge zum Staunen, Lachen und natürlich auch zum Mitsingen und Mitmachen.

Die Aufführung ist geeignet für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter und dauert etwa 55 Minuten. Musiker: Vladislava und Christof Altmann, Gitarre, Gesang, Erzähler

Die Wundermühle ist eine Wiederaufnahme und Neuinszenierung. Das Projekt wurde gefördert durch ein Stipendium des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Mehr Infos zum Stück gibt es auf www.liedertheater.de/reise2.html.

Karten kosten 7 Euro, Tickets nur vor Ort vor Beginn der Aufführung erhältlich. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg.