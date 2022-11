Kirchenkonzert in der Stadtkirche

Schorndorf. Das Große Blasorchester (GBO) Schorndorf, das Jugendblasorchester und das Auftaktblasorchester laden zum diesjährigen Kirchenkonzert am Samstag, 12. November, ab 19 Uhr in die Stadtkirche Schorndorf ein.

Unter der Leitung von Mathias Mundl schafft das GBO eine hervorragende Atmosphäre in der Stadtkirche mit ihren ausgewählten Stücken und bietet ein abwechslungsreiches Programm:

Als besonderes Highlight erinnert das Orchester mit „Die Krone der Schöpfung“ von Udo Jürgens an die Schöpfungsgeschichte des Alten Testamentes. Das symphonische Rockwerk beschreibt musikalisch, mit Text und Gesang, wie das Wunder der Schöpfung aus einem einzelnen Samenkorn entstand und damit gleichsam aus dem Nichts geboren wurde. Es wird hinterfragt, was der Mensch aus seiner von Gott übertragenen Verantwortung für den Schutz unserer Lebenswelt gemacht hat. Gesangssolist ist Joachim Gross.

Ein weiterer musikalischer Höhepunkt bildet das Werk „Noah’s Ark“. Die Zuhörer werden auf die Reise Noahs auf der von ihm gebauten Arche entführt und entkommen zusammen mit den Tieren der Sintflut, erleben den Sturm hautnah und dürfen auf ein Überleben hoffen.

Die besten musikalischen Momente aus dem dramatischen und aufregenden Film Frozen präsentiert das GBO mit dem Medley „Symphonic Highlights from Frozen“, welches Filmhits wie „Do You Want to Build a Snowman“ und „Let it go“ beinhaltet.

Schöne lyrische Melodien und virtuose Läufe inspiriert von keltischer Musik sind bei dem Euphoniumsolo „The Green Hill“ dazu bestimmt, Körper, Geist und Seele der Besucher zu erheben. Solist dieses wunderbar klingenden Stücks ist Christian Schmid.

Bekannte Musiktitel wie „But not for me“, „Voices of the sky“ und „Blue Moon“ runden das Konzertprogramm mit wunderschönem Gesang von Claudia Erlenbusch und Julia Bicheler ab. Auch das Jugend- und Auftaktblasorchester zeigt mit ausgewählten Stücken sein Können.

Der Eintritt ist frei. Über eine Spende zugunsten der Jugendarbeit und zur Erhaltung der Stadtkirche würde sich das GBO sehr freuen!