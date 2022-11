Kirchenkonzert „Lichtblicke“

Lichtblicke, Hoffnungsschimmer, Vorfreude, Kerzenschein: Die Stadtkapelle Welzheim fügt dem Weihnachtsglanz die passende musikalische Untermalung hinzu und lädt zum weihnachtlichen Kirchenkonzert am Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr, in die St.-Gallus-Kirche in Welzheim ein.

Bei freiem Eintritt dürfen die Besucher Stücke zum Thema „Lichtblicke“ und weihnachtliche Klänge genießen. Das Programm wird von den Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Volker Eissele abwechslungsreich gestaltet.

So erwarten das Publikum nach einem eindrucksvollen Eröffnungswerk emotionale Melodielinien, festliche Motive und auch beschwingte, fast rockige Klänge. Ganz im Sinne des Geheimnisses der Weihnacht, überraschen einzelne Instrumentenregister. Eines ist klar, eine „stille Nacht“ wird es dank der Stadtkapelle Welzheim nicht werden!