Klassik-Highlight der Extraklasse

Waiblingen. Der Waiblinger Kultursommer präsentiert am Mittwoch, 8. September, um 20 Uhr, „A Romantic Night: Hollywood in Waiblingen“ mit Daniel Hope & Thomas Hampson. Special Guest: Melanie Diener, Jacques Ammon (Piano), Malte Tönißen (Bass).

Daniel Hope & Thomas Hampson gestalten an diesem Sommerabend unter dem Motto „Hollywood in Waiblingen“ eine „Romantic Night“ mit Werken unter anderem von George Gershwin, Cole Porter, Kurt Weill. Als Special Guest laden sie Melanie Diener, weltweit gefeierte Sopranistin aus Waiblingen ein.

Daniel Hope ist einer der weltweit besten Geiger. Er tritt regelmäßig in den bedeutendsten Konzertsälen wie der der Carnegie Hall New York, dem Amsterdamer Concertgebouw und der Hamburger Elbphilharmonie auf. Seine Veröffentlichung von Max Richters „Vivaldi Recomposed“, die es auf Platz 1 der internationalen Klassik-Charts in 22 Ländern schaffte, gehört mit über 250.000 verkauften Exemplaren zu einer der erfolgreichsten Alben eines klassischen Künstlers.

Während der Corona Pandemie schuf und moderierte er Hope@Home, eine Livestream-TV-Serie mit Musik und Gesprächen mit Gastkünstlern von Simon Rattle bis Ulrich Tukur. Die tägliche Serie, die aus Hopes Berliner Wohnzimmer für ARTE produziert wurde, wurde fast fünf Millionen Mal von Zuschauern auf fünf Kontinenten gestreamt.

Der US-amerikanische Bariton Thomas Hampson, genießt eine einzigartige internationale Karriere als Opern-, Konzert- und Liedsänger. Zusammen mit Melanie Diener leitet er die Internationale Opernwerkstatt Waiblingen. Er zählt zu den führenden Interpreten des deutschen romantischen Liedes und wurde durch sein Liedprojekt „Song of America“ als „Botschafter des amerikanischen Liedes“ bekannt. Zudem engagiert er sich aktiv in Forschung, Ausbildung und Musikvermittlung. Hampson erhielt mehrere Grammys, wurde mehrfach mit dem ECHO Klassik-Preis als „Sänger des Jahres“ geehrt, ist außerdem Ehrenmitglied der Royal Academy of Music in London und führt den Titel eines Kammersängers der Wiener Staatsoper und Commandeur des Arts et des Lettres.

Melanie Diener wird als Sopranistin weltweit gefeiert. Nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihre intensive dramatische Darstellungskraft ließen sie zu einer der gefragtesten Sängerinnen an den internationalen Opern- und Konzerthäusern werden. Sie arbeitet mit renommierten Dirigenten wie Claudio Abbado und Kent Nagano zusammen. Engagements führten sie zu zahlreichen Festivals, darunter die Berliner Festwochen, das Lucerne Festival, die Salzburger Festspiele und das Tanglewood Festival in den USA. Ihr Engagement für den künstlerischen Nachwuchs ist Melanie Diener wichtig. Sie gab zahlreiche Meisterkurse, unter anderem in Barcelona, an der Musikhochschule Rotterdam und an der Musikhochschule in Stuttgart. 2018 war sie Mitglied der Jury beim ersten Gesangswettbewerb „First Pyongyang International Vocal Competition“ in Pjöngjang, Nordkorea.

Seit September 2019 leitet sie gemeinsam mit Thomas Hampson die von ihr mit initiierte „Internationale Opernwerkstatt Waiblingen“.

Das vollständige Programm des Waiblinger Kultursommers, Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.waiblinger-kultursommer.de

Der Waiblinger Kultursommer ist eine Veranstaltung der Stadt Waiblingen und wird ermöglicht durch eine substanzielle Förderung der Eva-Mayr-Stihl Stiftung. Unterstützt wird der Waiblinger Kultursommer auch vom Medienpartner SWR1 sowie von der Kreissparkasse Waiblingen, der Volksbank Stuttgart eG und der Wohninvest Immobilienmanagement GmbH.