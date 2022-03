Winnenden. Veras Tea Time Band gibt ihr erstes Konzert nach der Corona-Pause. Klezmer, Balkan und Mediterraneo spielt sie am Sonntag, 3. April, zur Tea Time um 17 Uhr im großen Saal des Clubs Dream City in der Max-Eyth-Straße 54 in Winnenden.

Die Musiker aus Stockholm, Stuttgart und Winnenden haben ihr Repertoire aufgefrischt, Klezmer, einige Stücke aus Griechenland, Italien und den Balkanländern. In über zehn Jahren ist die Tea Time Band zusammengewachsen, spielt expressiv und meditativ, Hochzeitsmusik und zarte Balkan-Melodien.

Der Klang kommt von Vera Gärtner an Cello und Geige, Heidi Mitius am Akkordeon, Elma Pressel am E-Piano, Clemens Parrotta an der Gitarre, Oliver Schütze an der Klarinette und Martin Schmitzer am Kontrabass.

Dreimal eine halbe Stunde spielen die Musiker an diesem Abend. Dazwischen machen sie zwei längere Pausen für Getränke und kleine Snacks.

Im Saal gelten Maskenpflicht und 3G-Regel. Der Saal mit leistungsfähiger Lüftung ist so groß, dass das Publikum mit großem Abstand an den Tischen sitzt.

Der Vorverkauf hat begonnen. Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro (Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt) gibt es im Dream City, Max-Eyth-Straße 54 in Winnenden; Reservierung unter01 57/37 75 20 63. Die reservierten Karten können an der Abendkasse bezahlt und gekauft werden.