Knabenchor Capella Vocalis mit Chormusik zur Passion

Backnang. Unter dem Motto „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz“ ist der Reutlinger Knabenchor Capella Vocalis am Sonntag, 3. April, mit Chormusik zur Passion zu hören. Das Konzert in der Christkönigskirche in Backnang beginnt um 18 Uhr.

Zwanzig Minuten vor dem Konzert, um 17.40 Uhr, beginnt der Ohrenöffner, eine kurze Einführung in das Konzertprogramm.

Der Knabenchor Capella Vocalis mit Sitz in Reutlingen gehört heute zu den großen und bekannten Knabenchören Deutschlands. Höchste künstlerische Qualität, Stiltreue und Klangschönheit zeichnen die Interpretationen des Ensembles aus.

Auf dem Programm stehen diesmal unter anderem Chormusik von Schütz, Bach, Mozart, Mendelssohn, Brahms und Nystedt. Die Leitung des Chores hat Christian Bonath, Reiner Schulte begleitet an der Orgel.

Zahlreiche Preise und diverse Auszeichnungen bei nationalen wie internationalen Wettbewerben, sowie CD-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen dokumentieren das hohe künstlerische Niveau des Knabenchores Capella vocalis.

Mit SWR 2 verbindet den Chor seit 2015 eine Medienpartnerschaft. Durch regelmäßige Auslandstourneen (Asien, Südamerika, Nordamerika, Europa) hat sich der Chor auch international einen hervorragenden Ruf erworben.

In der Kirche gelten (bis Redaktionsschluss) die üblichen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen, insbesondere die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-/Nasebedeckung. Der Zutritt ist nur unter 3G gestattet.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Infos dazu auf www.katholisch-backnang.de.