Knackige Grooves und Jazzimprovisationen

Rudersberg. Die Saison geht zu Ende: Die Band September ist mit „latin flavoured music“ am Montag, 3. Oktober, ab 16 Uhr beim Abschlusskonzert an der alten Ölmühle in Michelau zu hören.

Dem Quintett ist es gelungen, einen eigenen, unverkennbaren Sound zu kreieren: „latin flavoured music“. Das sind knackige Latingrooves, vorwiegend lateinamerikanischer Provenienz, aber auch aus anderen Regionen der Welt, ein funky Bass, die Power des Rock und eine kräftige Prise Jazzimprovisation.

September spielt ausschließlich Eigenkompositionen, überwiegend aus der Feder von Andreas Spätgens, geprägt von eingängigen Melodien und einer intensiven, ausgeprägten Rhythmik.

Ist es Jazz? Ist es Latin? Oder gar Weltmusik? Die Antwort darauf hat die Band nie wirklich interessiert.

Zu hören sind an der Mühle Andreas Pastorek (percussion), Andreas Spätgens (keyboards), Andreas Mürdter (saxes), Horst Künzl (drums) und Ulrich Eckardt (bass).

Der Eintritt ist frei, es geht ein Hut rum.

Weitere Infos gibt es auf www.muehlenkiosk.de.