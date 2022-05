Komödie für die Großen und Kindertheater

Backnang. Erwachsene und Kinder kommen im Galli Theater in Backnang gleichermaßen auf ihre Kosten: Die Komödie „Eheurlaub“ wird am Samstag, 28. Mai, ab 20 Uhr gespielt, das Märchen von Rapunzel steht am Sonntag, 29. Mai, ab 16 Uhr auf dem Spielplan.

Worum geht es in „Eheurlaub“? Wilma und Willi verbringen ihren Jahresurlaub auf den Kanarischen Inseln. Willi schlägt heftig über die Stränge und Wilma versinkt im Liebesroman. Immer wieder prallen die beiden aufeinander – und wider Erwarten gibt es dann doch ein Happy End…

Es spielen Renate Großmann und Dieter Großmann.

Der Eintritt kostet 17 Euro, für Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung 12 Euro.

Am Sonntag, 29. Mai, wird um 16 Uhr nach längerer Pause das Kindertheaterstück „Rapunzel“ gespielt. Rapunzel ist im Turm der Alten gefangen und soll dort alles Wissen der Welt lernen. Doch eines Tages kommt ein Prinz zufällig an dem Turm vorbei und schafft es, zur Prinzessin zu gelangen. Die Alte kann das nicht dulden und verbannt die zwei Liebenden. Erst nach langem Leidensweg können sich Rapunzel und ihr Prinz wiederfinden und vereinen.

Es spielt das Ensemble des Galli Theaters Backnang, Stückedauer 45 Minuten.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro, für Kinder 6 Euro.

Das Galli Theater bittet um Kartenvorbestellungen.

Infos und Anmeldung: Galli Theater, Ölberg 12 in Backnang,0 71 91/91 09 01, E-Mail: backnang@galli.de, www.galli-backnang.de.