Komödie und Kindertheater sowie ein Workshop im Galli Theater

Backnang. Zu der skurrilen Komödie „Die Clownin erwacht“ lädt das Galli Theater in Backnang auf Freitag, 30. Oktober, um 20 Uhr ein. Kindertheater steht am Samstag, 31. Oktober, und Sonntag, 1. November, auf dem Spielplan. Und ein Workshop zur Körpersprache wird am Wochenende Samstag, 31. Oktober, und Sonntag, 1. November, geboten.

Zum Inhalt: Helga feiert ihren 51. Geburtstag und es kommt alles anders als ausgedacht. Ihre ganze Familie erscheint plötzlich in einer anderen Wirklichkeit als für Helga bislang sichtbar war. In ihrem fundamentalen Scheitern entdeckt Helga ihren Zugang zur heiteren Gelassenheit. Die Zuschauer begleiten Helga durch ein Wechselbad der Gefühle und entdecken, wie großzügig das Leben den belohnt, der sein Scheitern eingesteht.

Es spielt Renate Großmann.

Der Eintritt kostet 17 Euro, für Schüler, Studenten und Behinderte 12 Euro.

Die Komödie „EheJubel“ steht am Samstag, 31. Oktober, um 20 Uhr auf dem Spielplan des Galli Theaters.

Zum Inhalt: Die beiden „Ehekracher“ Wilma und Willi haben 25 Jahre durchgehalten und wollen nun mit dem Fest der Silbernen Hochzeit ihre Ehe bejubeln. Doch gibt es Grund dafür?

Komödie „EheJubel“

Das Fest ist vorbereitet, die Gäste geladen und beide haben sich Besonderes dazu einfallen lassen – jedoch ihre gemeinsame Rückschau könnte gegensätzlicher kaum ausfallen. War ihre Ehe am Ende vielleicht nur ein schrecklicher Irrtum?

Ganz in ihrem Element und gewürzt mit einer riesen Portion komödiantischer Momente greifen Willi und Wilma in die Schatzkiste der Streitlust. Noch einmal geben sie alles, übertrumpfen sich gegenseitig mit Provokationen, doch am Ende siegen Augenzwinkern und Versöhnung.

Es spielen Iris Guggenberger und Dieter Großmann, Autor und Regie: Johannes Galli.

Der Eintritt kostet 17 Euro, für Schüler, Studenten und Behinderte 12 Euro.

Kindertheater

In der Reihe Kindertheater steht am Samstag, 31. Oktober, und am Sonntag, 1. November, jeweils um 16 Uhr das Märchen „Schneewittchen“ im Galli Theater in Backnang auf dem Spielplan.

Geboten wird Märchentheater für die ganze Familie, geeignet für Kinder ab vier Jahren.

Zum Inhalt: „Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als Ihr.“ Die böse Königin will das schöne Kind loswerden, da findet es bei den sieben Zwergen Unterschlupf. Doch nur der Prinz kann das schöne Schneewittchen erlösen...

Es spielt das Ensemble des Galli Theaters, Stückedauer 45 Minuten.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro, für Kinder 6 Euro.

Workshop für Erwachsene

Unter dem Titel „Lebendige Körpersprache“ lädt das Galli Theater in Backnang auf Samstag, 31. Oktober, und Sonntag, 1. November, jeweils von 9 bis 13 Uhr zu einem Wochenend-Workshop ein. Die Leitung hat Iris Guggenberger. Bitte Mundschutz, Gymnastikschläppchen oder rutschfeste Socken mitbringen.

Die Körpersprache äußert sich über Signale in der Mimik, der Gestik, der Körperhaltung und der Stimme, und – ob wir wollen oder nicht – der Körper spricht.

Gerade in der jetzigen Situation, in der sich die Menschheit befindet, ist es von großer Wichtigkeit, die eigene Wahrnehmung für das Thema „Körpersprache“ zu schärfen, und neben all den zu befolgenden Regeln, die Lebendigkeit nicht zu vergessen.

Denn, eine lebendige Körpersprache schafft die Verbindung von Kopf und Herz und wirkt sich energetisierend auf die gesamte Kommunikation aus. Sie ist auch in Krisenzeiten der Schlüssel zum Erfolg.

In diesem Workshop bekommen die Teilnehmer die Grundlagen der Wirkung der Körpersprache auf spielerische Weise vermittelt. Mit Wahrnehmungs- und Ausdrucksübungen sowie Spielszenen zu Themen der alltäglichen Kommunikation wird die Bedeutung der Körpersprache ins Bewusstsein gehoben.

Zu diesem Workshop sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich.

Info und Anmeldung: Galli Theater, Ölberg 12 in Backnang,0 71 91/91 09 01, E-Mail: backnang@galli.de.

Die Kursgebühr beträgt90 Euro.