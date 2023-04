Konzert in Winnenden

Winnenden. Die Metrum Big Band gibt am Samstag, 22. April, um 20 Uhr ein Konzert in der Alten Kelter, Paulinenstraße 33, Winnenden.

Seit über 60 Jahren ist die Metrum Big Band fester Bestandteil des Winnender Musiklebens und hat sich auch über die Grenzen des Rems-Murr-Kreises hinaus einen Namen gemacht. Sie bietet ein Repertoire von Originalarrangements und neuen Bearbeitungen bekannter und vergessener Perlen der goldenen Big Band Ära.

Darüber hinaus beschäftigt sich die Metrum Big Band in diesem Jahr auch mit Stücken von Komponisten jüngeren Datums, welche die Swing-Tradition fortsetzen und weiterschreiben: Thad Jones, Peter Herbolzheimer und der Zeitgenosse aus der Region, Tobias Becker.

Besonders freuen darf man sich auf Sängerin Patrizia Sensale, die ihrer Leidenschaft für Ray Charles Ausdruck verleihen wird. Überhaupt bilden Soul und Blues einen Schwerpunkt im diesjährigen Programm, das noch andere Überraschungen bereithält.

Interims-Bandleader Roland Herter-Flöß spielt Posaune in der Landes-Lehrer Big Band. Er vertritt den langjährigen Bandleader Martin Keller während dessen Weltreise.

Weitere Infos zur Metrum Big Band finden Interessierte unter www.martin-keller.org.

Karten

Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es bei Gudrun Obleser unter 0 71 95/38 39 oder per E-Mail an gudrun@obleser.de und an der Abendkasse.