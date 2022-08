Konzert mit Apollon und Brakwater

Sulzbach/murr. Zum Auftakt des Geno-Wochenendes sind am Donnerstag, den 8. September, die Bands Apollon und Brakwater bei der Live-Reihe „Kultur im Kessel 2022“ in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr.

Zuerst tritt Apollon auf. Eigene Texte und Melodien, eigener Sound mit frischem Wind für die deutsche Rockmusikszene – das ist Apollon. Die vier Musiker überzeugen, mal hart, mal weich, abwechslungsreich und ehrlich.

Anschließend rockt Brakwater den Laden mit handgeschnitztem Indie-Blues-Rock. Das vierköpfige Gespann aus dem Remstal beeindruckt mit warmen bis crunchigen Gitarren, vielseitigen, groovigen Rhythmen, mehrstimmigen Gesangspassagen und durch ein breites Spektrum stilistischer Einflüsse. Die Texte handeln dabei von Lebensträumen und gesellschaftlichen Herausforderungen.

Der Eintritt ist frei und beruht auf Spendenbasis.

„Kultur im Kessel 2022“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Platzreservierungen und Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, per E-Mail an info@belinda-discothek.de und unter 0 71 93/65 50 oder 01 76/43 82 95 79.