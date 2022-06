Berglen. In der Mauritiuskirche in Oppelsbohm findet am Donnerstag, 30. Juni, 20 Uhr, ein Konzert mit Barockmusik statt. Esther Esch und Peter Kranefoed, beide Oppelsbohmer Neubürger, stellen sich musikalisch vor – mit einem Programm aus Werken des 17. und 18. Jahrhunderts.

Es erklingen Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Francesco Antonio Bonporti und Giovanni Paolo Cima.

Esther Esch, Blockflötistin und Musikpädagogin, spielt auf diversen Blockflöten. Peter Kranefoed, freischaffender Musiker, Hochschullehrer, Cembalostimmer und Kirchenmusiker an St. Karl Borromäus in Winnenden, spielt an Orgel und Cembalo den Basso Continuo.

Für ihr erstes Konzert in Berglen haben die beiden noch drei musikalische Weggefährten mit historischen Instrumenten eingeladen: die Barockgeigerin Felicia Graf aus Stuttgart, den Lautenisten Chris Burgmann aus Ingersheim und den Gambisten Thomas Dombrowski aus Trossingen.

Die Besucher dürfen sich auf ein reichhaltiges Spektrum an Klangfarben freuen!

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden am Ausgang sollen zur Deckung der entstandenen Kosten beitragen.