Konzert mit Christophorus-Kantorei

Winnenden. Die Christophorus-Kantorei Altensteig unter der Leitung von KMD Michael Nonnenmann ist am Sonntag, 19. März, 17 Uhr, zu Gast in der Winnender Schlosskirche. Der preisgekrönte Konzertchor des Christophorus-Gymnasiums Altensteig singt Chorwerke von Claudio Monteverdi, Felix Mendelssohn Bartholdy, Hugo Distler, György Orbán, Ola Gjeilo und anderen.

Die Christophorus-Kantorei zählt 45 Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren. In speziellen Chorklassen und im Christophorus-Kinderchor werden die Choristen an das Singen im Konzertchor hingeführt. Neben intensiver Probenarbeit erhält jedes Chormitglied Einzelunterricht bei den Stimmbildnern Jeannette Bühler und Samuel Schick.

Die Christophorus-Kantorei gibt jährlich rund 30 Konzerte im In- und Ausland. Jedes Frühjahr findet eine zweiwöchige Tournee statt, die den Chor in nahezu alle europäischen Länder und nach Israel, Namibia, Südafrika, Argentinien, in die USA und nach Neuseeland führte.

Der junge Chor ist Preisträger zahlreicher Chorwettbewerbe im In- und Ausland. Zuletzt errang er einen Preis beim Wettbewerb in Tampere/Finnland und 2018 den 1. Preis in Zadar/Kroatien.

Der Eintritt zum Konzert in Winnenden ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende zur Durchführung des Konzerts gebeten.

Das Chorkonzert, ergänzt durch Orgelwerke - Gerhard Paulus an der Großen Orgel - dauert etwa 90 Minuten.