Konzert mit der Salon-Kommode

Lorch. „Musik in Lorch“ präsentiert ein Neujahrskonzert mit der Salon-Kommode Stuttgart und ihrem Sänger Klaus-Dieter Mayer, das am Sonntag, 22. Januar, 17 Uhr, im Bürgerhaus Schillerschule in Lorch stattfindet.

„Irgendwo - irgendwie - irgendwann“ ist das Motto dieses Konzertes, und die Zuhörerinnen und Zuhören können sich etwas aus ihren Alltags-Kümmernissen befreien und sich irgendwie irgendwohin treiben lassen und sich ein kurzweiliges Konzert lang mit einem bunten Luftballon davonträumen.

Mit von der Partie sind wie immer Tilo Nast, der Stehgeiger und chef d’orchestre, Margaret Singer, die grande dame am Flügel, Musikerkollegen aus den Opernorchestern Stuttgart, Augsburg und München sowie selbstverständlich Reinald Schwarz am Kontrabass und Klaus-Dieter Mayer, der Sänger und Conférencier des Ensembles.

Karten per E-Mail

Eintrittskarten können nur per E-Mail reserviert werden. Jeder bekommt eine Bestätigungsmail. Die Tickets kosten 20 Euro, Kinder und Schüler sind frei. Kartenwünsche sind zu richten an tickets.musik-in-lorch@gmx.de.

Zweiter Termin in Waiblingen

Wer am 22. Januar keine Zeit hat, kann das Konzert am Sonntag, 29. Januar, 17 Uhr, noch in der Hartwaldhalle in Waiblingen-Hegnach erleben. Karten hierfür gibt es zum gleichen Preis per E-Mail an rathaus-hegnach@waiblingen.de und in der Apotheke Scherer, Hauptstraße 45.