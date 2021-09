Konzert mit Jonnes in der Afrakirche

Urbach. Der Förderverein Evangelische Jugendarbeit Urbach begeht sein 20-jähriges Jubiläum und feiert das unter anderem mit einem Konzert von „Jonnes“ am Freitag, 1. Oktober, 20.30 Uhr, in der Afrakirche in Urbach. Jonnes singt über die kleinen Momente und die großen Fragen des Lebens und ist bekannt von Auftritten in „The voice of Germany“. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 20 Uhr. Es gilt die 3G-Regel. Eine Anmeldung ist erforderlich auf https://jubiläum.church-events.de. Foto: Pressebild