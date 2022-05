Konzert mit Vokalensemble Ennea

Rudersberg. Ennea, das „das besondere Vokalensemble“, tritt am Sonntag, 15. Mai, um 18 Uhr in der Johanneskirche in Rudersberg auf.

Ennea ist ein kunterbuntes Vokalensemble, das durch seine Musik pure Lebensfreude versprüht.

Durch das genre-unabhängige Repertoire von Pop über Gospel bis hin zum Musical kreieren die fünf Sängerinnen und vier Sänger einen abwechslungsreichen und unvergesslichen Abend. Denn eines wird bei Ennea schnell klar: Die Musik kommt von Herzen!

Durch die emotionalen Balladen wird zum Träumen eingeladen, und durch die energiegeladenen Up-tempo-Songs wird zum Klatschen, Mitwippen und Tanzen animiert. Diese einmalige Kombination aus unverwechselbaren Stimmen, gepaart mit grandiosen Instrumentalisten garantiert ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse.

Das Konzert wird veranstaltet vom Kulturforum Rudersberg in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Rudersberg.

Der Eintritt ist frei - um einen Wertschätzungsbeitrag wird gebeten.