Konzert "Winnenden swingt wieder" abgesagt

Das für Samstag, 2. April, angekündigte Konzert der Metrum Bigband in Winnenden wurde krankheitsbedingt abgesagt.

Ein Ersatztermin wird sobald wie möglich bekanntgegeben.

Die Band hat sich verjüngt: Neben den Veteranen der ersten Stunde und all den anderen langjährigen Bandmitgliedern sind jetzt einige neue Mitspielerinnen und Mitspieler an Bord, die sich in der Kelter zum ersten Mal mit der Band präsentieren.

Derzeit ist die Big Band dabei, an ihrem Repertoire zu feilen, auf dem Programm stehen Stücke aus dem Bandbook von Count Basie, von Ella Fitzgerald, Nathalie Cole, Kenny Clarke & Francy Boland und vielen anderen mehr.

Weitere Infos gibt’s auf http://www.alte-kelter-winnenden.de oder https://www.martin-keller.org/metrum.