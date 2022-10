Konzert zum 500-jährigen Jubiläum des Hochaltars in der Schlosskirche

Winnenden. Vor zwei Jahren feierte die Evangelische Kirchengemeinde das 500-jährige Jubiläum des Jakobusaltars in der Schlosskirche.

Wegen des ersten Lockdowns in der Corona-Krise fielen zahlreiche Veranstaltungen im Jubiläumsjahr aus. Jetzt, zweieinhalb Jahre später kommt das extra zu diesem Ereignis komponierte Werk Gott rufet noch von Hartmut W. Seidler in der Schlosskirche zur Uraufführung.

Am Samstag, 29., und am Sonntag, 30. Oktober, jeweils um 18 Uhr musiziert die Winnender Kantorei zusammen mit vier Solostimmen und groß besetztem Orchester. Das Werk hat eine Länge von zwei Stunden und 30 Minuten. Zwischen Teil I und II gibt es eine kleine Pause. Die Leitung der beiden Konzerte liegt in Händen von Gerhard Paulus.

Chornummern und solistische Teile im Wechsel

Das Uraufführungswerk besteht aus Sätzen unterschiedlichster Art. Große Chornummern wechseln sich mit solistischen Teilen, die als Arien bezeichnet werden können, ab. Wiederkehrende reine Orchesternummern gliedern den Ablauf. Zentraler Baustein im ersten Teil sind die zwölf vertonten Strophen des Liedes Befiehl du deine Wege von Paul Gerhardt.

Thema Pilgerschaft

Für den Komponisten ist dieses Lied das entscheidende Lied zum Thema Pilgerschaft im Gesangbuch. Die Melodie ist verfremdet. Im zweiten Teil taucht die bekannte Melodie aber im Orchestersatz auf.

Karten

Karten für dieses ganz außergewöhnliche und einmalige Konzertereignis sind noch bis in die Konzertwoche bei Reservix oder direkt beim DERpart Reisebüro in der Unteren Marktstraße und beim i-Punkt der Stadtwerke erhältlich. Die Abendkassen an den Konzerttagen öffnen um 17.30 Uhr in der Schlosskirche.