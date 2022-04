Konzert zur Osterzeit

Winterbach. Nach langer Pause findet am Sonntag, 24. April, 19 Uhr, endlich wieder ein Konzert in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Winterbach statt. Auf dem vielfältigen Programm stehen Werke für Querflöte, Orgel und Cembalo. Der Erlös des Benefizkonzertes ist für die Ukrainenothilfe.

Ausführende sind an der Querflöte Teresa Ritter-Schütz, Leiterin des katholischen Kirchenchores Winterbach/Weiler und der Kantoren, und an der Orgel und dem Cembalo Reiner Schulte, Regionalkantor in Backnang.

Den Beginn macht eine festliche Sonate von Carl Philipp Emanuel Bach, dem zweitältesten und berühmtesten Sohn Johann Sebastian Bachs.

Im folgenden Programmteil treffen zwei musikalische Welten aufeinander: die „Acht Stücke für Flöte allein“ von Paul Hindemith und jeweils dazwischen österliche Choralvorspiele für Orgel von Bach-Vater. Hindemith ist ein Klassiker der Moderne in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Bach der Klassiker der Kirchenmusiker überhaupt.

Die Querflöte hat schon im frühen 18. Jahrhundert eine herausragende Rolle in Frankreich gespielt. So sind in dem Konzert gleich zwei französische Werke vertreten: Marin Marais’ feuriger Variationssatz „Les Folies d’Espagne“ aus dem 17. Jahrhundert und das virtuose Concertino für Flöte und Orgel der spätromantischen Komponistin Cécile Chaminade.

Sicherlich selten hierzulande zu hören sind zwei Stücke für Flöte und Orgel der zeitgenössischen niederländischen Komponistin Margaretha Christina de Jong.

Der Eintritt zum rund einstündigen Konzert ist frei, um Spenden für die Ukrainenothilfe wird gebeten. Es gelten Maskenpflicht und gegebenenfalls die dann aktuellen Coronavorschriften.