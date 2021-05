Konzerte im Livestream aus dem Bürgerzentrum

Waiblingen. Die Stadt Waiblingen setzt ihre Veranstaltungsreihe „Kultur kommt nach Hause“ mit mehreren Livestream-Konzerten aus dem Bürgerzentrum in Waiblingen fort. Das erste Konzert im Juni ist der zweimal verschobene Auftritt der Ausnahmepianistin Mariam Batsashvili am Donnerstag, 10. Juni, 20 Uhr.

Die aktuelle Spielzeit des städtischen Konzert- und Theaterprogramms im Bürgerzentrum Waiblingen steht leider weiterhin ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und die Kultureinrichtungen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Deshalb setzt die Stadt Waiblingen ihre Reihe „Kultur kommt nach Hause - Livestream aus dem Bürgerzentrum“ fort und lädt herzlich ein, Kultur wieder zu genießen.

Bis zu fünf Kameras übertragen das Geschehen live und bringen Wort und Musik, Dramatik und Emotion unmittelbar nach Hause.

Sollten im Verlauf der kommenden Wochen gemäß der Landesverordnung Zuschauer im Saal zugelassen werden, werden die Veranstalter im Rahmen der dann gültigen Verordnungen darauf reagieren. Das Streaming findet in jedem Fall statt.

Folgende Veranstaltungen werden im Juni und Juli live aus dem Bürgerzentrum Waiblingen präsentiert:

Mariam Batsashvili

Donnerstag, 10. Juni, 20 Uhr: Mariam Batsashvili spielt ein Klavier Rezital, Werke von Liszt, Ravel, Schumann, Thalberg und Chopin.

Irgendwie müsse es in der DNA der Georgier ein fabelhaftes musikalisches Gen geben, vermutet die Presse und rühmt Batsashvili als sensible Klangpoetin. Geboren 1993 in Tiflis, studierte Mariam Batsashvili zunächst in ihrer Heimatstadt, bevor sie an die Hochschule für Musik in Weimar wechselte. Mariam Batsashvili wird von mehreren Stiftungen gefördert.

Bereits erworbene Karten für das Präsenzkonzert werden rückabgewickelt, der Eintrittspreis wird vollständig erstattet.

Vision String Quartet

Donnerstag, 24. Juni, 20 Uhr: Das Vision String Quartet Streichensemble spielt van Beethovens Streichquartett c-Moll op. 18/4 sowie Arrangements aus Jazz & Pop.

Frischen Wind in die Welt der Klassik bringen die vier jungen Musiker des Ensembles nicht nur mit ihrer ganz eigenen Art, Musik zu spielen, sondern auch mit dem Repertoire. Das Vision String Quartet wurde 2012 gegründet, seitdem stellen die vier jungen Musiker mit ihrer Fähigkeit, sich zwischen dem klassischen Repertoire und Arrangements aus Jazz, Pop und Rock zu bewegen, die Konzertwelt auf den Kopf.

Bereits erworbene Karten für das Präsenzkonzert werden rückabgewickelt, der Eintrittspreis wird vollständig erstattet.

Am Freitag, 2. Juli, 20 Uhr liest Senta Berger bei der Veranstaltung „Literatur +“ Texte von Alfred Polgar und anderen. Musik: Daniel Frühwirth und Johannes Zahlten, Violine. Die bereits erworbenen Karten für das Konzert behalten vorerst ihre Gültigkeit.

Für Mittwoch, 7. Juli, 20 Uhr, ist die „PianOpera“ mit János Balázs und Sonja Sari geplant. Es stehen bekannte Opernarien und ausgewählte Werke von Liszt, Cziffra, Strauß und Lehár auf dem Programm.

Tickets und Vorverkauf

Der Vorverkauf für den Livestream aller Konzerte beginnt am Freitag, 28. Mai 21. Tickets für 5 Euro pro Veranstaltung, den Zugang zum Livestream sowie weitere Informationen gibt es unter www.buergerzentrum-waiblingen.de/livestream.

Die Veranstaltungen werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Veranstalter und Kontakt ist die Stadt Waiblingen, Fachbereich Kultur und Sport, Abteilung Kultur und Veranstaltungsmanagement, Kontakt per Mail unter kultur@waiblingen.de oder0 71 51/50 01-16 10.