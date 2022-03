Krachend schöne Pianosongs

Oberberken. Kabarettist Michael Krebs kommt mit seinem neuen Programm „#BeYourSelfie“ am Sonntag, 20. März, um 19 Uhr in die Schurwaldhalle in Oberberken. Einlass ist ab 18 Uhr, die Veranstaltung ist bewirtet.

Michael Krebs absolvierte zunächst eine Ausbildung als Jazzpianist und spielte in verschiedenen Bands. 1998 erhielt er seinen ersten Preis bei einem Wettbewerb für seinen Song „Hausverbot bei Aldi“, der damit den Grundstein für seine Kabarettisten-Karriere legte.

2003 landete er beim Hamburger Comedy-Pokal im Finale und belegte den zweiten Platz. Sein erstes Soloprogramm „Vom Wunderkind zum Spätentwickler“ hatte im April 2004 Premiere. Seitdem ist er mit einem stetig wechselnden Bühnenprogramm im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs und spielt um die 100 Auftritte im Jahr.

Bis heute gewann er zahlreiche Kleinkunstpreise, veröffentlichte zwei CDs, war im TV zum Beispiel bei Ottis Schlachthof und in Puffpaffs Happy Hour zu sehen und trat auf vielen renommierten Kabarettbühnen auf.

Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es unter kontakt@kulturgruppe-oberberken.de,0 71 81/34 39 oder 48 52 15 und an der Abendkasse.