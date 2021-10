Kreative Waldwerkstatt

Urbach. Bei der kreativen Waldwerkstatt am Samstag, 30. Oktober, 14.30 Uhr, mit Waldpädagogin Anna Häusler können Familien mit Kindern ab sechs Jahren Waldgeister aus Ton formen.

Kühler, erdiger Ton lässt sich prima formen, und Baumrinde ist ein toller Bilderrahmen. Im Wald ist Raum für Fantasie, Kreativität und für gemeinsames Schaffen.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz Hagsteige in Urbach. Die Familien gehen gemeinsam ein Stück in den Wald zu einem Ort, an dem jeder und jede sich einen besonderen Baum aussucht. Nachdem eine Geschichte vorgelesen wurde, können sich alle ans Werk machen: Mit Naturton formen die Teilnehmenden eine Figur aus der Geschichte direkt am eigenen Baum.

Diese Waldgeister bleiben meist eine Weile an ihrem Ort, so dass man sie in nächster Zeit immer mal wieder besuchen kann – vielleicht sogar am Halloween-Abend?

Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Familie zuzüglich 3 Euro Materialkosten.

Anmeldung bitte bis Freitag, 29. Oktober, 18 Uhr, an a.c.haeusler@gmail.com. Veranstalter ist der Verein Waldpädagogik Urbach.