Kreatives für die ganze Familie

Kaisersbach. Der Vorstand des Gastgebervereins Kaisersbach-Ebnisee und das ganze Team der Kräuterterrassen Kaisersbach laden alle interessierten Besucherinnen und Besucher recht herzlich zu den nächsten Veranstaltungen am Sonntag, 12. Juni, ein.

Eine Führung durch den Kräutergarten wird um 13.30 Uhr angeboten. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro pro Person. Um 14.45 Uhr beginnt ein Kreativkurs, bei dem Kräuteressig oder Rosenessig hergestellt werden kann. Hier kostet die Teilnahme 4 Euro zuzüglich Materialkosten. Die beiden vorgenannten Kurse werden von einer ausgebildeten Kräuterpädagogin abgehalten.

Um 14.45 Uhr startet das Kinderprogramm, bei dem ein Holzwindspiel für Kinder gebastelt wird. Die Kosten pro Kind betragen 2 Euro zuzüglich Material. Der Kurs wird von einer ausgebildeten Pädagogin abgehalten.

Bis Freitag anmelden!

Für alle Kurse wird um Anmeldung per E-Mail bis Freitag, 10. Juni, 17 Uhr, gebeten an folgende Anschrift: Adventure-Weasel@t-online.de. Die Gebühren bitte vor Ort in bar bezahlen.

An diesem Sonntag werden auch Kaffee und Kuchen (Hefezopf mit Butter und Honig) gegen Spende angeboten.

Schaukräutergarten

Die Kräuterterrassen Kaisersbach sind ein Schaukräutergarten auf über 600 Quadratmetern, der seit mehr als 21 Jahren besteht. Über 270 Kräuterarten in mehr als 20 Themen-Beeten zeigen von etwa Mitte Juni bis September ihre Pracht. Die Pflanzen duften um die Wette. Dann summt und brummt es, da sich zahlreiche Bienen, Hummeln und Insekten am Nektar der Pflanzen laben.

Der Zugang zum Kräutergarten ist kostenlos, über eine kleine Spende freut sich das ganze Team.

Führungen zu verschiedenen Themen wie Heilkräuter Lunge, Frauenkräuter, Küchenkräuter können gebucht werden bei Mona Winter unter mona-winter@gmx.de oder0 71 84/4 19.

Näheres kann man dem Flyer im Kräutergarten entnehmen oder auf www.kaisersbacher-kraeuterterrasse.de.