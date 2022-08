Kreativkurse und Führung

Kaisersbach. Auch in den Sommerferien geht das Programm weiter: Die Kräuterterrassen des Gastgebervereins Kaisersbach-Ebnisee laden auf Sonntag, 14. August, zu Kaffee und Tee sowie selbst gebackenen Kuchen (gegen Spende) in den Kräutergarten ein.

Dazu werden folgende Veranstaltungen angeboten:

Eine Führung durch den Kräutergarten mit einer Kräuterpädagogin findet um 13.30 Uhr statt. Die Mindestteilnehmerzahl ist acht Personen. Der Preis beträgt 3,50 Euro.

Um 14.45 Uhr kann in einem Kreativ-Kurs mit einer Kräuterpädagogin Flüssigseife hergestellt werden (mindestens acht Personen). Hier kostet die Teilnahme 4 Euro plus Materialkosten.

Im Kinderprogramm um 14.45 Uhr werden Stoffblumen gebastelt, der Preis pro Kind beträgt 2 Euro plus Materialkosten.

Anmelden bis Freitag

Anmeldungen zu den einzelnen Kursen bitte bis spätestens Freitag, 12. August, 17 Uhr, per E-Mail an folgende Anschrift: Adventure-Weasel@t-online.de.

Die Kräuterterrassen

Die Kräuterterrassen konnten dieses Jahr ihr 21-jähriges Jubiläum feiern. Ehrenamtliche Kräuterpatinnen hegen und pflegen die Beete, die in verschiedene Themenbereiche eingeteilt sind, wie Tee- oder Heilkräuter für die Bereiche Atemwege, Magen, Nerven, Deko- und Schönheitskräuter sowie Küchenkräuter für Salate, Pizzen oder Süßspeisen.

Rund 270 verschiedene Kräuterarten in allen erdenklichen Wuchsformen und verschiedensten Blütenarten sind hier angesiedelt. Am Eingang des Kräutergartens betreibt die Grundschule Kaisersbach unter Anleitung einer Kräuterpatin ein Bienenbeet, in dem speziell Pflanzen und Blumen als Nahrung für Bienen, Hummeln und alle Insekten angebaut werden.

Im unteren Teil des Kräutergartens steht ein Insektenhotel, das sich bei seinen „Gästen“ auch großer Beliebtheit erfreut.

Wenn die Kräuter in voller Blüte stehen, duftet es verführerisch. Es summt und brummt im ganzen Kräutergarten. Die Kräuterterrassen sind eine Oase der Entspannung und Entschleunigung.

Der Zugang zum Kräutergarten in der Gartenstraße 9 in Kaisersbach ist kostenfrei. Über eine Spende freut sich jedoch das ganze Team.

Die nächste größere Veranstaltung findet am Sonntag, 18. September, zum Tag des Schwäbischen Waldes statt.