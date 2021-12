Krippenausstellung und Führungen

Lorch. Mit seiner festlich geschmückten Klosterkirche und der diesjährigen Krippenausstellung ist Kloster Lorch ein stimmungsvolles Ausflugsziel in der Weihnachts- und Winterzeit: Von Mittwoch bis Sonntag ist das staufische Monument zwischen 11 und 17 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Für weihnachtlich-winterliche Stimmung sorgt in diesem Jahr die traditionelle Krippenausstellung in der Klosterkirche von Kloster Lorch: Bis 2. Februar 2022 sind über 50 Krippen des Museums Renninger Krippe sowie aus der Sammlung von Pfarrer Franz Pitzal zu sehen. Die Figurenensembles rund um Christi Geburt stammen von vier Kontinenten und damit aus unterschiedlichen Kulturen.

Der Freundeskreis Kloster Lorch bietet an den Sonntagen im Januar und am Dreikönigstag, 6. Januar, jeweils um 13 Uhr Führungen zur Krippenausstellung an. Für Familien werden am Sonntag, 9. Januar, um 13.30 Uhr sowie am Sonntag, 23. Januar, um 13 Uhr spezielle Familien-Krippenführungen angeboten.

Die Führung kostet 3 Euro für Erwachsene, Ermäßigte zahlen 1,50 Euro. Der Erlös der Krippenführungen sowie Spenden kommen in diesem Jahr den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal zugute.

Renninger Krippe

Die Renninger Krippe ist weithin bekannt. Jährlich zieht sie etwa 30 000 Besucher an. Seit 40 Jahren bauen Pfarrer Pitzal und seine Mitarbeiter die Krippe in jedem Jahr mit großem Aufwand auf – immer mit einem aktuellen sozialen, gesellschaftlichen oder christlichen Thema.

Die Krippenfiguren entstanden über viele Jahre hinweg. Sie wurden von Hildegard Buchhalter lebensnah gestaltet - mit echten Haaren, individuell modellierten Gesichtern und selbstgenähter Kleidung. Die Sammlung der Renninger Krippen umfasst inzwischen über 500 Figuren.

Klosterführung und Stauferrundbild

Immer sonntags und an Feiertagen bietet das Klosterteam eine klassische Klosterführung mit Besichtigung des Stauferrundbilds an. Der Rundgang führt durch die Kirche mit der Staufer-Tumba von 1475, die Klausur und Wirtschaftsgebäude sowie durch den Klostergarten, der von einer vollständig erhaltenen Ringmauer umgeben ist.

Das Stauferrundbild im Kapitelsaal stellt auf einer Fläche von 30 Metern Länge und 4,50 Metern Höhe die Geschichte der Staufer eindrucksvoll dar.

An der barrierefreien Führung können maximal 20 Personen teilnehmen. Der Preis inklusive Eintritt beträgt für Erwachsene 9 Euro und für Ermäßigte 4,50 Euro.

Besuchshinweise

Für den Besuch von Kloster Lorch gilt der 2G-Plus-Nachweis. Gäste sind verpflichtet, beim Besuch ihre Kontaktdaten sowie Datum und Uhrzeit des Besuchs abzugeben. Wer den Ablauf erleichtern will, kann das Kontaktformular auf der Homepage herunterladen und es ausgefüllt zum Besuch mitbringen. In Kloster Lorch ist auch die Registrierung mit der Luca-App möglich.

Weitere Informationen gibt es auf www.klosterlorch.de.