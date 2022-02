Krippenführung

Remshalden. Eine Führung in der Sonderausstellung „Musberger Krippe“ von Anna Fehrle wird am Sonntag, 13. Februar, 10 Uhr, im Museum im Hirsch in Buoch nochmals angeboten.

Die Krippe umfasst 16 Szenen mit rund 150 Figuren nach dem altkirchlichen Weihnachtskanon von der Verkündigung der Geburt Jesu durch den Erzengel Gabriel bis zum ersten Wunder Jesu bei der Hochzeit von Kana.

Köpfe und Glieder der Figuren sind aus Holz geschnitzt, die Körper aus Drahtgeflecht geformt und mit kostbaren Stoffen bekleidet.

Anna Fehrle (1892-1981) lebte in Schwäbisch Gmünd und war mit ihren Puppen und Krippen in ganz Europa gefragt.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 27. März, verlängert. Geöffnet ist samstags von 14 bis 16 Uhr, sonntags von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.