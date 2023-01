Kulinarstück im Kabirinett

Spiegelberg. Das Kulinarstück „Mundart – Weber kocht. Gut. Bürgerlich.“von und mit Thomas Weber ist am Freitag, 13., und Samstag, 14. Januar, im Theater Kabirinett, Kleinhöchberger Weg 1 in Großhöchberg zu sehen. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr.

Ein Stall voll wildfremder Gäste sitzt in Wendelin Webers Küche. Raus! Zu Doris, der Wirtin im Nachbarort? „Ihr händ Honger, hä?“ 73 Eier, Mehl, Zwiebeln hat er so oder so im Haus und Käs - der Junggesellenpreis vom Blumenschmuckwettbewerb.

Also gut: „Mir bleibat do!“. Und schon klappern die Töpfe, Eier werden aufgeschlagen, Mehl staubt, Wasser dampft, Zwiebeln duften. Wendelin wirbelt wie ein schwäbischer Wirbelwind - also eher gemächlich - in seiner Küche und zaubert „ruckzuck“ ein perfektes schwäbisches Mahl.

Währenddessen läuft sein „Göschle“ ohne Pause, der Wein in Strömen und das Publikum, um die Tische feierlich zu decken. „Einmal mit einem Haufen wildfremder Menschen in der Küche sitzen, mit ihnen essen, trinken und schwätzen . . .“ Ein ungewöhnlicher Traum, aber dieser geht an diesem Abend in Erfüllung - für Wendelin und für manch einen im Publikum!

In den Eintrittspreisen von 42 Euro, ermäßigt 36 Euro, ist ein schwäbisches Mahl und ein Getränk enthalten.

Karten-Reservierungen und Informationen:0 71 94/91 11 40 und auf www.kabirinett.de.