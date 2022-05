Kultur am See mit Strings@Work

Schorndorf. „Strings@Work“ sind am Freitag, 13. Mai, 18.30 bis 21.30 Uhr, mit Blues-Rock der 70er und 80er Jahre am Ziegeleisee zu hören. Der Eintritt ins Ziegeleiseebad in Schorndorf ist ab 18 Uhr frei.

„Strings@work“ spielen Blues, Soul, Funk und eine Prise Jazz, also Blues, denn alles kommt vom Blues.

Die Musiker haben Titel von ihren großen Idolen, wie Clapton, Robben Ford, Gary Moore, Larry Carlton, Jeff Beck, und präsentieren daher Stücke, die im Original von genialen Musikern wie John Lee Hooker, Ray Charles, B.B. King. Muddy Waters, Leadbelly oder Albert King stammen. Denn auch ihre Idole haben zum Großteil nur gecovert von den großen Musikern.

Dazu gibt es auch ein paar wenige ambitionierte Eigenkompositionen zu hören.

Bei Regen fällt die Veranstaltung ersatzlos aus.