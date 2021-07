Kultur an besonderen Orten: „Ente, Tod und Tulpe“

Kultur in frischer Luft! Der Sommer kann kommen. Das Theater sprengt seine Grenzen, verlässt angestammte Räume und stürmt ins Freie! Gemeinsam Kultur zu erleben ist wieder möglich: Die Theater machen mobil und kommen dem Publikum entgegen: Von Freitag, 23. Juli, bis Sonntag, 29. August, bietet das Open-Air-Festival KABO Kultur an besonderen Orten.

Die Spielerinnen und Spieler laden ein, bei freiem Eintritt rund um Ausflugslokale und Hofläden, in Kirchhöfen, Gärten und Parkanlagen gemeinsam Kultur zu erleben.

Im Rems-Murr-Kreis, Ostalbkreis, Landkreis Heilbronn und im Landkreis Schwäbisch Hall gibt es an sechs Wochenenden Nachmittagsprogramme für Kinder ab vier Jahren, ergänzt durch Familienvorstellungen und anspruchsvolle Abendunterhaltung für Erwachsene.

Familienprogramm auf dem Tannhof

Los geht‘s am Freitag, 23. Juli, 16 Uhr, in der Gärtnerei Bauer in Alfdorf-Tannhof mit einer Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft. Das Publikum taucht in dem Familienprogramm „Ente, Tod und Tulpe“ nach dem Buch von Wolf Erlbruch in eine poetische Welt ein.

Das Abendprogramm startet um 20 Uhr am Kirchplatz Spraitbach mit „Tango Macchiato“, einem Abend, an dem gelauscht, aber auch getanzt werden kann. „It needs two to tango“, es braucht zwei, um Tango zu tanzen, eine Redensart, die auch auf KABO zutrifft, denn in vielen Stücken geht es darum, Verbündete zu finden, Freundschaften zu schließen und Gemeinsamkeiten zu entdecken, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind.

15 Orte, 38 Veranstaltungen, 27 Künstlerinnen & Künstler

Ulrike-Kirsten Hanne, Schauspielerin, Regisseurin und Leiterin der Werkstattbühne Stuttgart, ist seit Jahrzehnten in Baden-Württembergs Kulturszene bestens vernetzt. Für das vom Fonds Darstellende Künste aus Bundesmitteln geförderte interkommunale Open-Air-Festival hat sie an 15 Orten 38 Veranstaltungen aus 16 verschiedenen Aufführungen organisiert, an denen insgesamt 27 Künstlerinnen und Künstler beteiligt sind.

Auch im Freien werden die aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. Mancherorts gibt es keinen Schutz vor Regen, daher bitte die Ansagen des Wettertelefons der Werkstattbühne und der Presse beachten.

Dinge des persönlichen Bedarfs und Sitzgelegenheiten sollten selber mitgebracht werden. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.

Weitere Informationen und alle Veranstaltungen sind auf https://www.ukhanne-werkstatt-buehne.com/ zu finden.