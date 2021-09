Kultur im Kessel mit Dust & Bones

Sulzbach/Murr. Im Rahmen der Live-Reihe „Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ gastiert die Band Dust & Bones am Donnerstag, 23. September, um 20 Uhr in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr.

Nach drei Alben, einer EP und unzähligen energiegeladenen Livekonzerten deutschlandweit, wird an diesen Abenden wieder mit voller Power eine fette Rock’n’Roll Party gefeiert. Neben Songs des aktuellen Albums zelebrieren Dust & Bones weitere Titel aus ihrer langjährigen Bandgeschichte. Die Songs der „staubigen Knochen aus Backnang“ sind handgemacht und High Energy Dirt Rock.

„Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Nur so ist es möglich, dass die Belinda zum Begegnungs- und Kulturort werden kann.

Reservierung und Anmeldung

Aufgrund der derzeitigen Coronaregelungen müssen Plätze reserviert werden, da die Gästezahl begrenzt ist.

Reservierungen per E-Mail an info@belinda-discothek.de oder unter 0 71 93/65 50 und 01 76/43 82 95 79 oder 01 62/3 39 89 23.

Einlass ist ab 19.30 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Dank der Förderung ist der Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.