„Kultur im Kessel“ mit Mishka Mackova

Sulzbach/Murr. Im Rahmen der Live-Reihe „Kultur im Kessel 2022“ tritt am Sonntag, 19. Juni, um 18 Uhr das Mishka Mackova Duo in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr auf.

Die Singer-/Songwriterin Mishka Mackova ist seit ihrer Teilnahme bei The Voice of Germany (2015) mit ihrer Musik in der ganzen Republik unterwegs.

In ihren Liedern greift sie die Themen des Lebens auf, singt von Gerechtigkeit, Frieden, von dem, was das Leben hält, von Werten, die tragfähig sind. Sie ist Mitglied der Outbreakband und Botschafterin der International Justice Mission.

Bei ihrem Auftritt in der Discothek Belinda darf das Publikum auf ihre neuen Songs im Acoustic-Pop-Gewand gespannt sein. Begleitet wird die Sängerin und Gitarristin von Michi Simon an den Percussions.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr, Einlass ist um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Noisepollution Rockrevue am Donnerstag, 23. Juni

Ebenfalls im Rahmen der Live-Reihe „Kultur im Kessel 2022“ steht am Donnerstag, 23. Juni, die Band Noisepollution Rockrevue in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr auf dem Programm.

Die Musiker der Noisepollution Rockrevue covern nicht, sie interpretieren.

Der perfekte dreistimmige Chorgesang des Trios, mit Einflüssen aus Blues, Country, Folk und Jazz, ist ein musikalisches Statement, das Rocksongs der 1960er bis 80er von Steely Dan, Sting, Clapton und Aerosmith sowie den Eagles, Beatles, Billy Joel, Elton John oder Neil Young zu einer einzigartigen Noisepollution Rockrevue verknüpft. Spielfreude und Kreativität sorgen für ein perfektes Konzerterlebnis.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr.

Tickets im Vorverkauf, Platzreservierungen und Infos unter www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, E-Mail: info@belinda-discothek.de und unter0 71 93/65 50 und01 76/43 82 95 79.