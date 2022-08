Sulzbach/Murr. Im Rahmen der Live-Reihe „Kultur im Kessel 2022“ gastieren am Freitag, 5. August, um 20 Uhr die Musiker Florian Ostertag und Nasim Kholti in der Discothek Belinda in Sulzbach ander Murr.

Eigentlich wollte Florian Ostertag Erfinder werden und studierte zunächst Ingenieurwissenschaften. Seine Freizeit widmete er einer zweiten Leidenschaft, dem Schreiben von Songs.

2010 wollte er sich dafür ein Jahr Zeit nehmen. Aus einem Jahr wurden zwei, aus zwei drei und mittlerweile sind es zwölf Jahre, seit denen der charismatische Songwriter mit einer alten Bandmaschine und in Begleitung diverser Flohmarkttechnik durch die Lande zieht.

Mit dabei ist Nasim Kholti, der seinen schwäbischen Einschlag nur verliert, wenn er singt. Dann hört man eine Stimme, der man alles abnimmt. Egal, ob er vom ewigen Begleiter des Liedermachers, der Liebe singt oder ob er eine Abrechnung mit den Klischees über Zuwanderer vertont.

Unabhängig vom Thema sind Nasims Spezialität die ganz warmen Folksongs, die einem näher gehen, als man manchmal möchte. Im Doppelpack sind Florian Ostertag und Nasim Kholti ein inspirierendes und begeisterndes Live-Erlebnis.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr.

„Kultur im Kessel 2022“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Tickets im Vorverkauf, Platzreservierungen und weitere Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, E-Mail: info@belinda-discothek.de und unter 0 71 93/65 50 und 01 76/43 82 95 79.

Der Eintritt kostet 12 Euro im Vorverkauf und – falls noch vorhanden – 15 Euro an der Abendkasse.