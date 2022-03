Kunst-Happen und Performance

Im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Aus deinen schönsten Masken mache ich mir ein neues Kleid“ mit raumübergreifenden Zeichnungen und Papierschnitten von Jörg Mandernach findet am Donnerstag, 17. März, um 12.15 Uhr der nächste „Kunst-Happen“ statt.

Besucherinnen und Besucher gehen mit Künstlerin Ebba Kaynak auf Entdeckungstour, an deren Ende eine kulinarische Überraschung wartet. Der Eintritt inklusive Führung beträgt 3 Euro, den Imbiss bekommt man für 2,50 Euro.

Am Sonntag, 20. März, haben Besucherinnen und Besucher um 15 Uhr die Gelegenheit, mit dem Künstler und E-Gitarristen Jörg Mandernach selbst durch die Ausstellung zu gehen. Der Rundgang wird mit einer Solo-Performance des Künstlers abgerundet. Der Eintritt inklusive Führung beträgt 5 Euro.

Eine Anmeldung per E-Mail an anmeldung@kulturforum-schorndorf.de ist jeweils erforderlich. Die Ausstellung ist noch bis zum 24. April zu sehen. Es gilt die 3G-Regel. Weitere Informationen unter: www.q-galerie.de oder per E-Mail unter post@q-galerie.de,0 71 81/99 27-9 40.