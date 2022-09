Kunst im gesamten Schorndorfer Stadtgebiet

Schorndorf. Endlich wieder Kunstnacht! Nach einer zweijährigen Pause präsentiert sich die vielfältige Schorndorfer Kunstszene am Samstag, 17. September, von 18 bis 1 Uhr wieder im gesamten Stadtgebiet. Die rund 60 Stationen beinhalten zahlreiche Künstlerateliers und Kunstgalerien sowie Geschäfte, Büros, Cafés und kulturelle Einrichtungen.

Längst ist die Kunstnacht zu einem Abend der Begegnungen geworden: Man trifft sich, kommt mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch und tauscht sich aus. Führungen, Lesungen, Performances, Tanz und Live-Musik und kulinarische Köstlichkeiten runden den Abend zum vollen Kunstgenuss ab.

Ab 18 Uhr fahren zwei Shuttle-Busse, mit denen alle Stationen der Kunstnacht erreicht werden können.

Eröffnung der Kunstnacht in der Q-Galerie für Kunst

Die Eröffnung des Kunstspektakels findet um 18 Uhr in der Q-Galerie für Kunst Schorndorf statt. Andrea März vom Kulturforum Schorndorf spricht ein Grußwort.

Die Galerie wird an diesem Abend zu einer Ruheoase, in der man entspannt im Sitzsack einen Cocktail genießen und die Ausstellung „Meeting in Paper“ der Künstler Hartmut Renner und Barbara Lörz auf sich wirken lassen kann, die ebenfalls an diesem Tag eröffnet wird. Um 18.30, 20 und 22 Uhr finden jeweils Kurzführungen mit Thomas Milz statt. Die letzte Führung des Abends ist eine Taschenlampenführung.

Voraböffnung während der Kunstnacht

Auf Einladung des Kulturforums Schorndorf zeigt Martin Stiefel mit Harald Rettich (E-Gitarre, kleine Objekte) und Polle Pollreiß (Blas- und DIY-Instrumente) um 20 und 21 Uhr in der ehemaligen Falzerei des Röhm-Areals seine Live-Installation „Vier zappelnde Waschmaschinen“. Vier Waschmaschinen hängen an Stahlfedern von der Decke und veranstalten im Schleudergang ein infernalisches Schauspiel.

Infos und Buttons

Alle Informationen zur Kunstnacht und den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern gibt es auf kulturforum-schorndorf.de und an den Infoständen in der Q-Galerie für Kunst, in der Bergerei (Unverpackt-Laden mit Tagescafé), im Röhm sowie im Schock-Areal.

An den Infoständen und in allen beteiligten Ateliers erhält man für 7 Euro auch den Kunstnacht-Button, der als Eintritt in die Ausstellungsorte und als Fahrkarte für die Shuttle-Busse dient.

Die Programmflyer liegen bei allen beteiligten Stationen aus.