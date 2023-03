„Kunst“ in Beilstein und Backnang

Beilstein/Backnang. Das Theaterstück „Kunst“, eine Produktion des Bandhaus Theaters Backnang, gastiert am Freitag, 24. März, ab 20 Uhr in der Weinstube Amalienhof in Beilstein, am Samstag, 25. März ab 20 Uhr und am Sonntag, 26. März ab 17 Uhr ist dieser Komödien-Klassiker dann wieder im Bandhaus Theater selbst zu sehen.

Eine Chance für alle, die das ebenso unterhaltsame wie kluge Stück erneut sehen oder neu entdecken wollen.

„Kunst“ ist ein ein Drei-Personen-Stück voller Wortwitz. Es lotet auf ebenso amüsante wie kluge Art die Grenzen von Kunstfreiheit und Männerfreundschaft aus.

Das Stück dreht sich um drei Freunde, die in Streit geraten über ein modernes Kunstwerk, das sich einer der drei gekauft hat. Dieses Bild ist Auslöser einer Debatte, die bisher im Verborgenen schlummernde Konflikte und ganz verschiedene Lebensentwürfe zum Vorschein bringt.

Aus diesem Szenario entwickeln sich hoch komische Dialoge zwischen den drei Freunden Serge, Marc und Yvan. Inszeniert hat das Stück Michael Bleiziffer, es spielen Dirk Waanders, Thomas Fritsche und Jörg Pauly.

Karten gibt es im Büro Bandhaus Theater Backnang (Eingang Jugendmusikschule), Öffnungszeiten Montag bis Mittwoch 10 bis 13 Uhr und Donnerstag 15 bis 18 Uhr, 0 71 91/9 33 33 35 oder unter www.easyticket.de.