„Kunst“: Premiere im Bandhaus

Backnang. Premieren-Wochenende im Bandhaus Theater: Am Samstag, 11. Dezember, 20 Uhr, und Sonntag, 12. Dezember, 17 Uhr, hält ein moderner Klassiker der Komödien-Literatur dort Einzug. Yasmina Rezas Drei-Personen-Stück „Kunst“ lotet auf ebenso amüsante wie kluge Art die Grenzen von Kunstfreiheit und Männerfreundschaft aus.

Es geht um drei Freunde, die in Streit geraten über ein modernes Kunstwerk, das sich einer der drei gekauft hat. Dieses Bild ist Auslöser einer Debatte, die bisher im Verborgenen schlummernde Konflikte und ganz verschiedene Lebensentwürfe zum Vorschein bringt. Daraus entwickeln sich hoch komische Dialoge zwischen den drei Freunden Serge, Marc und Yvan.

Man kann also viel lachen in dem Stück – und es geht zugleich genau um dieses Lachen. Denn so lange man miteinander lachen kann, kann man auch im Dialog miteinander bleiben und Streit aushalten. Das ist das Credo der Autorin, und das ist ein durch und durch aktueller und gegenwärtiger Gedanke: Dialog gelingt nur durch Freundlichkeit, Zuwendung, Zulassenkönnen und ganz viel Humor. „Wenn Sie mit einem Freund lachen können, dann können Sie alle möglichen Differenzen mit ihm haben, denn eine Freundschaft ist jenseits von Meinungen begründet. Wenn man nicht mehr lachen kann, gewinnt die Meinung die Oberhand und es gibt nichts mehr jenseits von ihr, es gibt keine unsichtbaren Bande mehr, keine Gefühle“, sagt Reza selbst. Serge, Marc und Yvan lernen das – und mit ihnen das Publikum.

Inszeniert wird das Stück von Michael Bleiziffer, der für das Bandhaus schon das Freilichtspiel „Judith von Backnang“ und die Bürgerbühnen-Inszenierung „Die letzte Sau“ eingerichtet hat. Jetzt wird er mit drei erfahrenen Profi-Schauspielern in Regensburg arbeiten: Dirk Waanders, Thomas Fritsche und Jörg Pauly.

Karten

Karten gibt es im Büro des Bandhaus Theaters Backnang, Petrus-Jakobi-Weg 7. Die Öffnungszeiten des Büros sind Montag bis Mittwoch von 10 bis 13 Uhr und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr, Telefon 0 71 91/9 33 33 35 oder unter www.easyticket.de.

Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg, bis Redaktionsschluss 2G+ und eine Beschränkung der Personenzahl auf 50.