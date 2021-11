Winnenden . Der „Kunstsalon Winnenden“ hat erneut elf Schaufenster in der Unterführung am Kronenplatz in Winnenden mit Kunstwerken bestückt.

Die Ausstellung ist bis Mitte April zu sehen.

Die Stadt Winnenden stellt bis zum Beginn der Bebauung des Kronenplatzes – wann dies stattfinden wird, ist noch ungewiss – die Schaufenster dem Kunstsalon zur Verfügung.